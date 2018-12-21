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Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı

21 Aralık 2018 18:51

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi. Safranbolu yönüne giden Mehmet Altıntepe yönetimindeki 78 SM 218 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerin ön camdan girip arka koltuğa kadar ulaştığı otomobilin sürücüsü Altıntepe, hafif yaralandı. Altıntepe, sağlık ekibi tarafından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Hurdaya dönen otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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