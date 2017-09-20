Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası İlçesi\'nde, yol kenarındaki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü 38 yaşındaki Ömer Sönmez yaşamını yitirdi.

Kaza, 00.15\'te, şehir merkezi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir spor giyim mağazasında müdür olan, evli ve 2 çocuk babası Ömer Sönmez, yönetimindeki 09 BBA 17 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Yol kenarındaki bariyere çarpan otomobil, yaklaşık 3 metre yükseklikten yan yola düştü. Otomobilde sıkışan Ömer Sönmez, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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