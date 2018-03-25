Bariyere çarpan otomobildeki 2 kardeş ağır yaralandı

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU’nun Tosya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kardeş, ağır yaralandı.

Kaza, Tosya D-100 karayolu Çaykapı Köyü mevkiinde meydana geldi., Samsun\'dan İstanbul\'a giden Emrullah Balcı yönetimindeki 55 DB 332 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Emrullah Balcı ve yanındaki kardeşi Feyzullah Balcı yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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