T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bariyere çarpan otomobildeki 2 kardeş ağır yaralandı

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU’nun Tosya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kardeş, ağır yaralandı

25 Mart 2018 15:09

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU’nun Tosya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kardeş, ağır yaralandı.
Kaza, Tosya D-100 karayolu Çaykapı Köyü mevkiinde meydana geldi., Samsun\'dan İstanbul\'a giden Emrullah Balcı yönetimindeki 55 DB 332 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Emrullah Balcı ve yanındaki kardeşi Feyzullah Balcı yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EmreKastamonu DHA KASTAMONUnun TosyaKaza Tosya D100KöyüSamsunEmrullah BalcıDBKazadasürücü Emrullah BalcıFeyzullah BalcıYaralılarTosya Devlet HastanesiKazaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24