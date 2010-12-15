Barıştırmaya çalışıyorlar

T24 - 'Yetenek Sizsiniz'deki jüri üyeleri Ali Taran ile Hülya Avşar Acun'un evliliği için devrede.



6 ve 3 yaşındaki kızlarına rağmen 7 yıllık yuvaları yıkılmak üzere olan Acun-Zeynep Ilıcalı'yı barıştırmak için 'Yetenek Sizsiniz'deki jüri üyeleri Ali Taran ile Hülya Avşar devrede. Posta gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Ali Taran, Zeynep Ilıcalı ile tatile gittiği İzmir Çeşme'de görüştü.Hülya Avşar'da Beykoz'daki evine gitti. Zeynep Ilıcalı, "Acun'un umursamazlığı ve sevgilisini hala yanında çalıştırması beni yaralıyor. O kadın orada oldukça barışma şansım sıfır" dedi.





Sevgilisiyle arası bozuk



Hülya Avşar, Acun'a sevgilisi Şeyma Subaşı'yı kostümlerini yaptığı Yok Böyle Dans'ın kadrosundan çıkartmasını önerdi. Ali Taran da destek verdi. Acun ise ne evet ne de hayır dedi. 41 yaşındaki Acun ile 20 yaşındaki Şeyma'nın ilişkilerinin, çevrenin Zeynep Ilıcalı'dan yana tavır alması sonrası sallantıya girdiği konuşuluyor. Yakınları "Zeynep affederse Acun eve dönecek, kızları etkilenecek diye ödü kopuyor" dedi.





