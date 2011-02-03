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Yaşam

Barışmayı kabul etmedi, sevgilisi boğazını kesti

Konya’da minibüs şoförü 25 yaşındaki Nuri Keleş sevgilisnin boğazını kesti...

03 Şubat 2011 02:00

T24 - Konya’da minibüs şoförü 25 yaşındaki Nuri Keleş, 4 ay önce ayrıldığı üniversite öğrencisi sevgilisi 22 yaşındaki Dürdane Seher Dağ’ı, yeniden birlikte olma isteğini kabul etmeyince maket bıçağıyla boğazından yaralayıp yol ortasına attı. Hastaneye kaldırılan Dürdane Seher Dağ tedaviye alınırken, Nuri Keleş ve olay sırasında yanında olduğu ileri sürülen arkadaşı S.Ç. gözaltına alındı. 

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Olay dün gece saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Akşemsettin Mahallesi Sille Kavşağı’nda meydana geldi. Nuri Keleş, 4 ay önce ayrıldığı sevgilisi Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi olan Dürdane Seher Dağ’ı arayarak, "Seni son kez görmek istiyorum, buluşalım" deyip yanına çağırdı. Dürdane Seher Dağ da, "Seninle normalde buluşmam. Ama 6 ay önce senin için bankadan çektiğim 5 bin lira parayı bana geri vereceksin" diyerek Nuri Keleş’in yanına gitti.

Dürdane Seher Dağ’ı otomobiline alan Nuri Keleş, yeniden barışma teklifinde bulundu. Genç kız da, Keleş’e "Seninle artık barışmamız imkansız. Telefonda bana borcunu ödeyeceğini söyledin. Ben de o yüzden geldim. Paraya da ihtiyacım var, borcunu en kısa sürede öde" dedi. Tartışma sırasında Nuri Keleş, maket bıçağı ile Dürdane Seher Dağ’ı boğazından yaralayıp gecenin karanlığında yol ortasına atıp kaçtı. Yoldan geçen bir sürücünün görüp otomobiline alarak Konya Numune Hastanesi’ne götürdüğü Dürdane Seher Dağ, tedaviye alındı.

Olaydan sonra kaçan Nuri Keleş ile olay sırasında yanında bulunduğu ileri sürülen arkadaşı 25 yaşındaki S.Ç. polis tarafından yakalandı. Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Keleş ve arkadaşı S.Ç., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerden Nuri Keleş’in polise verdiği ilk ifadede, "Yakalamasam yarım bıraktığım işi tamamlayacaktım. Seher’i öldürecektim" dediği iddia edildi.

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