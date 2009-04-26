Barışmaya gitti, 3 kişiyi vurdu

Gaziantep’te aralarındaki husumeti sona erdirmek için bir araya gelen kişiler arasında çıkan kavgada 3 kişi tabancayla vurularak yaralandı.



Olay, Narlıtepe Mahallesi 62'nci Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 26 yaşındaki Halil Şahin, daha önce kavga ettiği 29 yaşındaki Müslüm Korkmaz ile barışmak için bir araya gelirken yeniden tartışmaya tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halil Şahin ruhsatsız tabancasını çekerek, Müslüm Korkmaz'ı ağabeyi 33 yaşındaki İzzetin Korkmaz ve kuzenleri 19 yaşındaki Şakir Korkmaz'ı çeşitli yerlerinden yaraldı.



Yaralılar Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan Halil Şahin ise yakalandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

