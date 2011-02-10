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Yaşam

Barışmaya çağırıp tecavüz ettiler

“Sizi barıştıracağız” diyerek kavga ettiği kadın mesai arkadaşının evine davet edilerek tecavüze uğradı.

10 Şubat 2011 02:00

T24 - Antalya’da bir barda çalışan garson kız, “Sizi barıştıracağız” diyerek kavga ettiği kadın mesai arkadaşının evine davet edilerek tecavüze uğradı. Evdeki iki erkek ile onlara yardım ettiği iddia edilen kadın tutuklandı. 

Barışmaya çağırıp tecavüz ettilerAntalya, Kemer, Çamyuva Beldesi’nde bir barda çalışan Emine A. (25) ve Sevil K. (26), müşteri kapma meselesi yüzünden kavga etti. Aynı barda çalışan Mesut H. (22) ve Murat K. (28), Emine A.’yı arayarak, “Böyle küskünlük olmaz. Sizi barıştıracağız. Hep birlikte Sevil’in evinde toplanıyoruz. Sen de gel” dedi. Teklifi kabul eden Emine A., iş çıkışında Sevil K.’nın Altındağ Mahallesi’ndeki evine gitti. İddiaya göre Sevil K. ve Murat K. eve giren genç kadını önce bir odaya kapattı, ardından da ellerini ve ayaklarını tutarak Mesut H.’nin tecavüz etmesini sağladı. 


Söz verince bıraktılar

Sabah saatlerinde şikayetçi olmayacağına dair söz verince serbest bırakılan Emine A. polise başvurdu. Asayiş Şube’de ifadesi alınan Emine A., tecavüz eden Mesut H. ile ona yardım eden Sevil K. ve Murat K.’dan şikayetçi oldu. Polis düzenlediği operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan doktor kontrolünde Emine A.’nın darp edildiği, külotunda ve vajinal bölgesinde ölü spermlere rastlandığı belirtildi. Şüpheliler ifadelerinde Emine A.’nın kendi isteğiyle Mesut K. ile cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 

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