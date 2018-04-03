Barışmak istemeyen eşini öldüresiye döven kocanın 39 yıl hapsi istendi

ADANA, (DHA) - ADANA\'da, üzerine kuma getirdiği için evi terk eden eşi Gamze Ç.\'yi (26) barışma teklifini kabul etmeyince döverek, hastanelik eden Murat Ç. (27) hakkında 39 yıl, yardım eden akrabası Bülent K. için ise 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 12 Şubat günü, merkez Çukurova ilçesi Karslı Mahallesi\'nde meydana geldi. Eşi üzerine kuma getirince 2 çocuğuyla evini terk ettiği ileri sürülen Gamze Ç., yardımcı kadın olarak çalıştığı villadan çıkıp, minibüse binmek için ana yola geldi. Bu sırada eşi Murat Ç. ile kuzeni Bülent K., kadının yolunu kesti. Murat Ç., eşine barışmak istediğini söyleyip, eve götürmek istedi; ancak Gamze Ç., kabul etmeyince tekme ve yumrukla saldırdı. Sokak ortasında dövülen kadını, çevre esnafı kurtardı. Eli yüzü kanlar içinde kalan Gamze Ç., çağrılan sağlık ekibince ambulansla götürüldüğü Adana Şehir Hastanesi\'nde tedavi edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Gözleri morarıp, şişen Gamze Ç., karakola giderek, eşi Murat Ç. ile Bülent K.\'den şikayetçi oldu. Yakalanan Murat Ç. ve Bülent K. tutuklanıp, cezaevine konuldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddetler Bürosu\'nda görevli cumhuriyet savcısı, olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. \'Öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla ve birden fazla kişi ile tehdit\' suçlamalarıyla Murat Ç. hakkında 39, Bülent K. hakkında ise 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edildi.

\'EŞİMİN BENİ ÖLDÜRMESİNDEN KORKUYORUM\'

İddianameye göre, işsiz Murat Ç. ile 10 yıl önce birbirini severek, evlendiklerini belirten Gamze Ç., 3 yıl önce üzerine kuma geldiğini, kendisinin de bu duruma dayanamayınca 11 ay önce evi terk ettiğini söyledi. Eşinin, kendisine sürekli şiddet uyguladığını belirten Gamze Ç., \"Eşim, bizi bırakıp, o kadınla yaşamaya başladı. Eşim, birlikte olduğu o kadını dövüp, elini kırmış. Kadın gidince benimle barışmak istedi. Kabul etmeyince çalıştığım evin önüne kuzeni Bülent ile gelip, beni dövdü. Boğazıma bıçak dayadı. Çelme takıp, yere düşürdü, tekme- yumruk dövdü. Gözlerim morardı. Eşimin beni öldürmesinden korkuyorum\" dedi.

Olay günü eşiyle konuşmak için buluştuğunu öne süren Murat Ç. ise kendisini aldattığını düşündüğü gerekçesiyle eşine tokat attığını; ancak diğer suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Olaya karışmadığını ileri süren Bülent K. de kimseye vurmadığını, suçsuz olduğunu iddia etti. Tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.



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