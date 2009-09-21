Barışmak istediği ailesi hastanelik etti

Mersin'in Gülnar ilçesinde bir kişi, barışmak istediği aile tarafından dövülerek ağır yaralandı. Olayın ardından çıkan kavgada, 3 kişi daha yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şeyhömer köyünde yaşayan Cemil Savar (59), Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek barışmak amacıyla aralarında önceden husumet bulunan Savar ailesinin sahibi olduğu kahvehaneye gitti.

Kahvehanede çıkan tartışma sonucu, Zobu ailesi üyeleri, Cemil Savar'ı dövdü. Daha sonra Zobu ailesi üyeleri, yaralanan Savar'ı otomobilleriyle Gülnar Devlet Hastanesine getirdi.

Bu sırada hastaneye gelen Cemil Savar'ın yakınlarıyla Zobu ailesi arasında kavga çıktı. Hastanedeki sigara küllüğü ve sandalye gibi malzemelerin kullanıldığı kavgada hafif yaralanan Sadık Savar (45), Ertan Zobu (39) ve İsmail Zobu (36), Gülnar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Cemal Savar ise durumunun ağır olması nedeniyle Gülnar Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.