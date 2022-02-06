Barışmak için bir araya geldiler; silahlı çatışmada 2 kişi öldü

Sinop Boyabat’ta barışmak için bir araya geldikleri belirtilen iki grup arasında dün gece çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Sinop’un Boyabat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde dün gece 23:00 saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan taraflar barışmak için bir araya geldi. Bu sırada taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken, olayda 8 kişi çeşitli şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan tabancayla vurulan Aşkın Ç. ve Cemal E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

Emniyet güçlerince olayın meydana geldiği mahallede ve hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. (ANKA)