Barışmak için 250 gül yetmedi

1,5 aydır birlikte olan demet akalın ile Emir Tamer, 2009’un ilk gününde ayrıldı.



Demet Akalın, eski eşi Oğuz Kayhan'dan ayrıldıktan sonra gazeteci Rauf Tamer'in oğlu Emir Tamer'le birlikte olmaya başlamıştı. Kayhan'la ilişkisini fazla göz önünde yaşadığı için pişman olduğunu söyleyen sanatçı, yeni ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Ancak yeni yıla Antalya'da çalışarak giren Akalın, İstanbul'a döndükten bir gün sonra ilişkisini bitirdi. Ayrılmadan önce de ikilinin arasında bir kırgınlık olduğu ve Emir Tamer'in yılbaşı öncesinde sevgilisinin Ulus'taki evine 250 gül göndererek gönlünü kazanmak istediği iddia edildi. Ancak güller, ilişkiyi kurtarmaya yetmedi.

