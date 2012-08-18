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Yaşam

Barışma teklifini kabul etmeyen eşini 8 yerinden bıçakladı

Edremit'te barışma teklifini kabul etmeyen eşini sokak ortasında bıçaklayan koca gözaltına alındı

18 Ağustos 2012 15:25

Edremit'te bir kişi, barışma teklifini kabul etmeyen ayrı yaşadığı eşini 8 yerinden bıçakladı.

İddiaya göre, bir süre önce eşi evde yokken çocuklarını alıp Muğla'dan Edremit'teki baba ocağına gelen A.A'nın izini bulan koca M.A, daha sonra Edremit'e geldi. Olaydan bir gün önce çocuklarıyla görüşen M.A, bir kaç kez telefonla konuştuğu eşini, barışmak istediğini söyleyerek Şehitler Parkı'na görüşmeye çağırdı.

Ekim ayında boşanma davalarının olduğu öğrenilen A.A. parka geldi. A.A, burada bir süre konuştukları eşi M.A. tarafından 8 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Yaralanan kadının çığlıkları üzerine olay yerine gelen vatandaşların müdahalesiyle durdurulan M.A, polis tarafından gözaltına alındı.

Yaralı A.A. Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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