Arapçada "zeytin" anlamına gelen "Zaytouna" isimli kedi, sahibinin kucağında Ege denizini geçerek Yunanistan'ın Midilli adasına vardı. Sahibinin geride bırakmak istemediği Zaytouna, Avrupa Birliği topraklarına ayak basan göçmen kafilesinin de umudu oldu.

Sosyal medyada binlerce kişi tarafından fotoğrafı paylaşılan Zaytouna ve ailesinin mutluluk fotoğrafları şu şekilde:

This Syrian family brought their beloved cat to Greece ♡ @Refugees_Gr #Lesvos #EuropeSaysWelcome pic.twitter.com/KXIlRD96kU

A Syrian refugee brings his cat “Zaytouna” (which means Olive) with him to Europe. And this is too adorable. pic.twitter.com/s0XTPLMHY6