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Kültür-Sanat

Barışın ritmi...

Pink Floyd,Radiohead ve The Police'ın bateristleri,Sudan için bir araya geldi.

10 Ocak 2010 02:00

T24- İngiliz rock grupları Pink Floyd, Radiohead ve The Police’in bateristleri, Sudan’da yeni çatışmalara engel olmayı amaçlayan uluslararası bir kampanya çerçevesinde başlatılan “barış ritmi’ adlı projede yer aldılar.

Bateristler, Sudan’da yeni çatışmaların çıkmasına engel olmak için dünya liderlerini harekete geçmeye çağıran ‘Sudan365’ adlı kampanya için çekilen filmde rol aldı. Pink Floyd’dan Nick Mason, Radiohead’den Phil Selway ve The Police’den Stewart Copeland Mısırlı müzisyenler Yahya Halil, Muhammed Münir ve Ganalı Mustafa Tettey Addy’le birlikte çaldı. ‘Barış ritmi’ adlı videoda müziğin insanları bir araya getirmenin en iyi yolu olduğunu düşündükleri için yer aldıklarını kaydettiler.
 
Filmde yer alan İspanya'nın ünlü flamenko gruplarından Ojos Brujo :" Sudan için yapılan bu projede yer almaktan dolayı çok gururluyuz. bizce müzik ortak bir mesaj birleştirmenin en iyi yolu"dedi.Grup bu mesajında 'barış'olduğunu ifade etti.

Filme 9 ocak 2010 itibariyle www.sudan365.org'dan ulaşılabildiği gibi Youtube'dan da izlenebiliyor.

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