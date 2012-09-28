'Barış Yürüyüşü' Osmaniye'de durduruldu!

Halil Savda'nın 5 kişiyle birlikte sürdürdüğü "Barış yürüyüşü", Osmaniye'nin Bahçeli ilçesinde "halkın hassasiyetleri" gerekçe gösterilerek durduruldu.

İnsan hakları aktivisti, vicdani retçi Halil Savda 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Roboski'den Ankara'ya uzun bir yolculuğa çıktı. Amacı barış ihtimalini insanlara hatırlatmak, 1300 kilometre boyunca bazı duraklarda basın açıklaması yaparak ölümlere dikkat çekmekti. Yol arkadaşları Bingöl Elmas, İbrahim Yaylalı, Serap Halvaşi ve Merve Çöger’di.

28 gün boyunca hiçbir engele takılmayan Halil Savda, yürüyüşünün 700. kilometresinde Osmaniye'nin Bahçeli ilçesinde polisler tarafından durduruldu, izin almaları gerektiği söylendi. Gerekçe olarak ‘halkın hassasiyeti’ öne sürüldü.

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