T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Barış Yürüyüşü' Osmaniye'de durduruldu!

Barış için yola çıkan vicdani retçi Halil Sevda ve yol arkadaşları Osmaniye'de polisler tarafından bekletildi

28 Eylül 2012 19:31

Halil Savda'nın 5  kişiyle birlikte sürdürdüğü "Barış yürüyüşü", Osmaniye'nin Bahçeli ilçesinde "halkın hassasiyetleri" gerekçe gösterilerek durduruldu.

İnsan hakları aktivisti, vicdani retçi Halil Savda 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Roboski'den Ankara'ya uzun bir yolculuğa çıktı. Amacı barış ihtimalini insanlara hatırlatmak, 1300 kilometre boyunca bazı duraklarda basın açıklaması yaparak ölümlere dikkat çekmekti. Yol arkadaşları Bingöl Elmas, İbrahim Yaylalı, Serap Halvaşi ve Merve Çöger’di.

28 gün boyunca hiçbir  engele takılmayan Halil Savda, yürüyüşünün 700. kilometresinde Osmaniye'nin Bahçeli ilçesinde polisler tarafından durduruldu, izin almaları gerektiği söylendi. Gerekçe olarak ‘halkın hassasiyeti’ öne sürüldü.

Haberin tamamı radikal.com.tr

ETİKETLER

vicdani retçihalil sevdapolishalkın hassasiyeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24