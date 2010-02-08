Barış yemeğinde CHP yok

T24 - Meclis'teki kavganın ardından, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in bugün düzenlediği barış yemeğine CHP'liler katılmadı. Şahin, olaylı Meclis oturumunu yöneten CHP'li Meclis Başkanvekili Güldal Mumcu'nun mazeret bildirmeden yemeğe katılmadığını belirtti. Meclis Başkanı, başkanvekillerinin özellikle disiplin kurallarını daha titizlikle uygulayacaklarının da altını çizdi.







TBMM Sabit Osman Avcı Eğitim Tesisi'nde verilen yemek 12.00'de başladı; 15.30'da sona erdi.



Yemeğin ardından gazetecilere açıklama yapan TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, yemeğin bu kadar ilgi çekeceğini düşünmediğini ifade ederek, "Bu aslında bir 'barış yemeği' değildi. Grup başkanvekilleri ve Meclis başkanvekilleriyle bir araya gelerek müşterek meseleleri görüştük. Davetimi kabul ederek katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.



CHP'lilerin yemeğe katılmamalarıyla ilgili soru üzerine Şahin, "CHP Grup Başkanvekilleri ile bizzat telefonla görüştüm ve kendilerini davet ettim. Son anda Sayın Kemal Anadol arayarak, katılamayacaklarını bildirdi. Kendi takdirleridir. Birlikte olsaydık, düşüncelerinden istifade etseydik daha verimli olurdu" diye konuştu.





Mumcu mazaret bildirmedi





Meclis Başkanı Şahin, olaylı Meclis oturumunu yöneten CHP'li Meclis Başkanvekili Güldal Mumcu'nun da mazeret bildirmeden yemeğe katılmadığının altını çizdi.



Şahin, "Mumcu gelemeyeceğini bana bildirmedi. Sayın Anadol aradı, grup başkanvelkillleri yanımda dedi. Ama Sayın Mumcu var mıydı, yok muydu bilmiyorum" diye konuştu.



"Bir protesto olduğu söyleniyor" sözleri üzerine Şahin'in yanıtı, "Hayır. Sayın Anadol böyle bir cümle kullanmadı. Benimle ilgili olmadığını söyledi. Ben ifade ettim 'keşke yaşanmasaydı' dedim. Umarım açıklamam gerekli şekilde değerlendirilir" şeklinde oldu.





"İç tüzük daha titiz uygulanacak"





Yemekte somut olaylardan yola çıkarak bir değerlendirme yapmadıklarını belirten Şahin, "Ayrı siyasi partilere mensup siyasetçileriz. Ama siyasiler olarak, Meclis'in itibarını korumak hepimizin müşterek sorumluluğudur. Herkes bunda hemfikir olduğunu açıkladı" dedi.



"İleride kamuoyunu rahatsız edecek olumsuzlukların yaşanmaması konusunda önerilerde bulunduk" diyen Şahin, "Bundan sonra Meclis iç tüzüğü daha titizlikle uygulanacak. Muhalefetten de bu konuda yardım bekliyoruz. Ben bir hukukçu ve Meclis Başkanı olarak Meclis iç tüzüğünü biliyorum. Herkes iç tüzüğü gözden geçirmeli. Kurula nasıl hitap edilir, nasıl söz alınır. Uygulamada zaman zaman fazla titizlik gösterilmiyor. Bundan sonra başkanvekilleri disiplin kurallarını daha hasas bir şekilde uygulayacaklar" dedi.



CHP NEDEN KATILMADI?

CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, CHP'lilerin 'Barış Yemeği'ne neden katılmadığını şöyle anlattı:

"Bu kavgada CHP'liler taraf olmadı. CHP'li milletvekilleri bu kavgada yok. Bu kavgada MHP sıralarına hücum eden AK Partililer var ve MHP'liler var.

Olay zaten magazinleşti. Bu kadar büyük bir kargaşa içinde sorun çözülür mü? Bir yemek düzenleniyor. Toplum TBMM'den sorunların çözümünü bekliyor.

Ama Meclis polemiğin içine girmiştir. Şimdi de bu polemiğin ortasında, magazinsel bir yemek düzenleniyor. Adı da 'Barış yemeği'. Harp halinde miyiz?

Adı bile uygun değil. Biz sağlam çözüm yolları bulunacağına inanmadığımız için bu yemeğe katılmıyoruz."

