Barış Yarkadaş: ‘Yetkisiz bakan’ Mahmut Özer’e bağlı okullar, Ankara’dan gelen talimat üzerine ailelere “İhtiyaç Listesi” adı altında verdikleri notlara İBAN da ekledi

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na atandıktan sonra hâlâ Meclis’te yemin etmediğini hatırlattığı bugünkü yazısında, velilere dağıtılan ‘ihtiyaç listesi’nde IBAN numarası verilmesini eleştirdi.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından göreve atanan ancak TBMM’ye gelip yemin etmediği için ‘resmi’ olarak Bakan ünvanı kazanmayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de AKP’li bakanların izinden gidiyor. Özer de neredeyse tüm hazırlığı ailelere yaptırıyor ve İBAN’cılar kervanına katılıyor! ‘Yetkisiz bakan’ Mahmut Özer’e bağlı okullar, Ankara’dan gelen talimat üzerine ailelere “İhtiyaç Listesi” adı altında verdikleri notlara İBAN’ları da ekledi. Okul Aile Birliği’nin hesap numaralarının yazdığı kağıtlar, kayıt yaptırmak için gidenlerin eline tutuşturuluyor” diyen Yarkadaş yazısında şu görsele yer verdi:

Yarkadaş devamında da şunları kaydetti:

“Bana bu köşede yayımlanan belgeleri maddi durumu gerçekten çok kötü olan bir anne verdi. Okul yönetimi, herkesten olduğu gibi bu anneden de 2 top A4 fotokopi kağıdı, 30 adet şeffaf poşet dosya, 3 adet tahta kalemi ve 1 adet bant istemiş. Listeye 100 TL yatırılmasını istedikleri İBAN da eklenmiş…

Konuştuğum anne, 4 çocuğu için yatırması gereken 400 TL’yi nasıl temin edeceğini kara kara düşünüyor, elindeki İBAN’a çaresizce bakıyordu.

Artık anayasanın hükmü kalmadığı için, ‘Anayasamızın sosyal devlete vurgu yapan 2. Maddesi’nden söz etmenin anlamsız olduğunu da biliyorum. Bu yazıyı ise AKP’nin yönettiği Türkiye’de, 2021 yılının Eylül ayında hala ailelerden para ve malzeme istendiğini kayda geçirmek için yazıyorum.

Zira şu an için elimden başka bir şey gelmiyor!”

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