Barış Yarkadaş’tan yüksek et fiyatlarına kuzu kestirme önerisi getiren Destici’ye: Ağzından çıkanı kulağı duymuyor!

Barış Yarkadaş’tan yüksek et fiyatlarına kuzu kestirme önerisi getiren Destici’ye: Demek ki insan kendisini iktidarın nimetlerinin büyüsüne bir kez kaptırdı mı ağzından çıkanı kulağı duymuyor…

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında yeni yılda yapılan zamlarla beraber artan et fiyatlarına “kuzu kestirme” önerisi getiren Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici’ye tepki gösterdi.

Desteici, TV100'de katıldığı Pınar Işık Ador'un sunduğu programda, "Tasarrufa önem veriyorum. Kasaba gidip 100 lira verip et almıyorum. Gidiyorum kuzuyu kestiriyorum ya da toplu bir hayvanı. Oradan parçalayıp aşıyorum. Şimdi Buna kadar dikkat ediyorum. Buna herkes dikkat edebilir ama herkes bu imkanı da bulamayabilir. bu ayrı mesele” demişti

Yarkadaş, Destici’nin bu önerisine, “Halk, açlıktan ve hayat pahalılığından inim inim inlerken, CHP ve İYİ Parti’yi ‘zenginlerin oy verdiği parti’ ilan eden Destici’nin mütevazı yaşamına bir bakın! Ya kuzu kestiriyor, ya da ‘’hayvanı orada parçalayıp’’ alıyor! Demek ki; insan kendisini iktidarın nimetlerinin büyüsüne bir kez kaptırdı mı; ağzından çıkanı kulağı duymuyor” diye tepki gösterdi.

“Destici’nin sözleri, AKP – MHP – BBP ortaklığının ruh halini göstermesi açısından önemli”

“Destici’nin sözleri, AKP – MHP – BBP ortaklığının ruh halini göstermesi açısından önemli bir veridir” diyen Yarkadaş, şöyle devam etti:

“Bu zihniyete göre, Türkiye’de her şey güllük gülistanlıktır ve hiçbir şeyden şikâyet etmeye gerek yoktur! Destici ve Cumhur İttifakı’nın ortakları, eğer buna gerçekten inanıyorsa, bu düşüncelerini Halk Ekmek kuyruklarında ucuz ekmek alabilmek için saatlerce bekleyen yurttaşların gözlerinin içine bakarak anlatmalıdır.”