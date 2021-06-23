Barış Yarkadaş: Polisler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ifadelerine tepkiliydi

Eski CHP Milletvekili ve Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, bugünkü yazısında, görüştüğü polis ve bekçilerin sorunlarını dile getirdi.

Önceki gün, pandemi tedbirleri kapsamında denetim görevi yapan çok sayıda bekçi ve polisle konuştuğunu yazan Yarkadaş, “Polislerin birinci derdi tabii ki; özlük haklarını ilgilendiren 3600 sayılı ek göstergenin uygulanmaması… Hükümet, söz verdiği halde polisleri ilgilendiren bu özlük hakkını vermemekte direniyor” dedi.

Polislerin, meslektaşlarının peş peşe intihar etmesinin ardından yatan sebeplerden birinin “polis okulundan gelmeyen yöneticilerin çokluğu”nu söylediğini yazan Yarkadaş, bir polisin, “Su ürünleri fakültesi mezunu komiserlerimiz var. Meslekten gelmedikleri için polisin ruh halini bilmiyor ve yönetemiyorlar” dediğini aktardı.

Konuştuğu polislerin çalışma koşullarının ağırlığından şikayet ettiğini yazan Yarkadaş, şöyle devam etti:

“Polis ve bekçilerin dile getirdikleri, kuşkusuz ki; anlattıkları ile sınırlı değil… Polisler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘Hangi meslek grubu bir çalışıyorsa, güvenlikle ilgili meslek grupları onun 24 katı çalışmak zorundadır. Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın’ ifadelerini kullanmasına da tepkiliydi. Bir polis, ‘Evet bu meslek maaş mesleği değil ama biz de insanız ve yaşamak istiyoruz. Sayın Bakanın açıklaması bizi çok üzdü’ diyerek sitemini dile getirdi”

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