Barış Yarkadaş: Onlarca siyasetçi binlerce öğrenci cezaevinde tutuluyor; siz hangi adaletten söz edeceksiniz

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, bugün başlayacak yeni adli yıla ilişkin olarak "Baro olarak adli yıl açılışını, mutlu gelecek tasavvur ederek yapamıyoruz. Şimdiye kadar meydana gelen gelişmeler, yeni adli yılın adil olabileceğine ilişkin umutlu göstergeler içermiyor. Bu açıdan İstanbul Barosu olarak yanılmayı çok istiyoruz" dedi. Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, "Onlarca siyasetçinin yanı sıra, üniversitelerin binlerce öğrencisi de talimatlı yargı düzeninin mağduru olarak cezaevinde tutuluyor. Siz hangi adaletten söz edeceksiniz. 2018 - 2019 adli yılı da adaletsizlikle başlıyor" ifadesini kullandı.

Durakoğlu, yeni adli yıla ilişkin, “Türkiye’de yargının siyaset stratejilerinin parçası olmaya dönüştürülmüş olması karşısında, yargı bileşenlerinin bu oluşuma direnmesi gerektiğini vurgulamaya devam edeceğiz. Her şeye karşın avukatlar olarak evrensel hukukun genel kabule ulaştırdığı temel ilkeleri savunmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, Adalet Nöbeti’nin mimarlarından avukat Kemal Aytaç da “Ne yazık ki hukuk alanında, yargı alanında bir iyilik söz konusu değil. Olumsuz süreç giderek ağırlaşarak devam ediyor. Külliye dedikleri, bizim Saray dediğimiz adına ne dersek diyelim, adli yıl açılışı orada yapılacak. Yargı mensuplarının tören yapması bile söz konusu değil. Bu tablo ağır, zedeleyici bir durum. Bizim açımızdan adli yıl , demokrasiyi, hukuku, insan haklarını savunan yeni bir umut ve mücadele dönemi olacak. Adalet Nöbeti bu mücadelenin bir parçası, he ne kadar barolarımız umut vermese de altını çizerek söylüyorum Türkiye Barolar Birliği umut vermese de... Avukatlar, siyasi partiler, demokratik kitle örgütü adına ne varsa, önümüzdeki dönemi, hukukun gerçekten egemen olduğu bir sürece dönüştürme mücadelesini birlikte yürütmeliyiz. Umut hukukta, umut demokraside...” dedi.

"Erdem’den intikam alınıyor"

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş ise “Bu adli yıl da binlerce kişinin haksız tutukluğu ile başlıyor. Eren Erdem, Enis Berberoğlu ve Selahattin Demirtaş tutukluyken kimse adaletten söz etmesin...” dedi. CHP’nin tutuklu PM üyesi Eren Erdem’i Silivri Cezaevi’nde ziyaret eden Yarkadaş, “Eren Erdem, tam 65 gündür haksız ve hukuksuz bir tutuklamanın; bir intikam operasyonun mağdurudur” ifadesini kullandı. Erdem’in 2013’te yayımladığı 17/25 Aralık operasyonuna ilişkin haberler gerekçe gösterilerek tutuklandığını anımsatan Yarkadaş, şöyle devam etti: “Eren’in FETÖ karşısındaki tutumu bellidir. 65 gündür cezaevinde tutulan Eren’den yargılama adı altında intikam alınıyor. Ancak buna rağmen morali ve sağlığı iyi. Cezaevinde en çok Cumartesi Anneleri’ne yönelik zulme üzülmüş. O gece hiç uyumadığını anlattı.” Adli yıl açılışı öncesi AKP’li siyasetçilerin yine süslü sözler söyleyeceğine dikkat çeken Yarkadaş, “2018 - 2019 Adli Yıl’ı da adaletsizlikle başlıyor. Başta Enis Berberoğlu, Eren Erdem ve Selahattin Demirtaş olmak üzere onlarca siyasetçinin yanı sıra, üniversitelerin binlerce öğrencisi de talimatlı yargı düzeninin mağduru olarak cezaevinde tutuluyor. Siz hangi adaletten söz edeceksiniz” diye sordu. Yarkadaş, AKP’nin, sırf muhalifler de konuşuyor diye adli yıl açılış törenlerini bile kaldırdığını da sözlerine ekledi.