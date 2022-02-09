Barış Yarkadaş, Nevşehir Valiliği'nin CHP'nin "zamlar geri alınsın' eylemine izin vermediğini duyurdu: "Allah aşkına yapmayın; o karı CHP’liler elleriyle de temizler!"

Gazeteci ve eski milletvekili Barış Yarkadaş, CHP’nin 81 ilde düzenleyeceği zam protestolarına Nevşehir Valiliği'nin 'kar' gerekçesi ile izin vermediğini duyurarak karara tepki gösterdi. Yarkadaş, fotoğrafta sadece bir yerde biriken karı göstererek, "Allah aşkına yapmayın! O karı CHP’liler elleriyle de temizler!" dedi.

KRT TV ekranlarında yayınlanan Şimdiki Zaman programına konuk olan Gazeteci Barış Yarkadaş, Vali Yardımcısının CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez'e kararın gerekçesi olarak 'Orada kar var' dediğini aktardı.

Yarkadaş'tan tepki

Barış Yarkadaş Twitter hesabından valiliğin zam eylemini engelleme gerekçesine şu ifadelerle tepki gösterdi:

"CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez ile az önce konuştum. Gönderdiği fotoğrafı da @krtkulturtv ‘de yayımladım. Valilik, yarınki açıklamaya, Atatürk Anıtı önündeki bu bir parça karı gerekçe göstererek izin vermemiş. Allah aşkına yapmayın! O karı CHP’liler elleriyle de temizler!"