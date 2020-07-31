Barış Yarkadaş, namaz esnasında okul bahçesindeki Atatürk büstünün kapatılmasına böyle tepki gösterdi: Ali Erbaş hakaret ederse, tarikat da bunu yapar!

Eski CHP Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Yarkadaş, Sinop'un Boyabat ilçesindeki bir okulun bahçesinde namaz kılan grubun Atatürk büstünü bezle kapattıklarını belirterek, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk'e hakaret ederse, tarikat da bunu yapar!" diye yazdı.

Bu paylaşımının ardından örtünün kaldırıldığını ifade eden Yarkadaş, kendisine ulaşan köylülerin kasıt olmadığını, yanlış anlaşılmaktan dolayı üzgün olduklarını kaydetti.

CHP 26’ncı dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından kendisine Sinop’tan gönderilen bir fotoğrafı paylaşarak tepki gösterdi. Yarkadaş, köyde cami olmasına rağmen bir grup tarikat mensubunun okulun bahçesinde namaz kıldığını belirtti. Yarkadaş konuyla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk’e hakaret ederse, tarikat da bunu yapar! Sinop Boyabat Bağlıca Köyündeki okulun bahçesinde namaz kılan bir grup tarikat mensubu, Atatürk heykelinin üstünü bezle örttü. Köyde cami olmasına rağmen, okulun bahçesinde namaz kıldılar

Bu fotoğrafı bana gönderen köylü yurttaşımız telefonda adeta isyan etti ve Cami dururken, bilinçli olarak okulun bahçesine geliyorlar ve Atatürk büstünün üstünü örterek saf tutuyorlar. Bez dünden beri örtülü. Bunlar bir tarikat. Atatürk’e yapılanı sindiremiyoruz."

"Niyetimiz Atatürk'e saygısızlık değildi"

Bir süre sonra sosyal medya hesabından örtünün kaldırıldığını duyuran Barış Yarkadaş, şunları kaydetti:

"Bu tweet'lerimden sonra köyden arayan bir yurttaşımız şunu söyledi: ‘Alevilerin yoğun yaşadığı bir köye tarikat girmeye çalışıyor. Ancak köylüler izin vermiyor. Namaz kılanlar da örtüyü tweet'lerden sonra kaldırdı. Yanlış anlaşıldıkları için üzgünler. Atatürk’e saygısızlık niyetlerinin olmadığını söylüyorlar. Bunu da kamuoyuna duyurmanızı istediler. Örtünün yanlış anlaşılmasından ve ortaya çıkan tablodan onlar da rahatsız olmuş. Örtü, Atatürk büstünün üstünden kaldırıldı. Köydeki büst eski haline döndü. Herkesin bayramını kutluyorlar."

"Örtüyü imam örttürdü"

Açıklamasına devam eden Yarkadaş, ”Bilgi veren bir başka yurttaş: ‘Örtüyü imam örttürdü. Muhtemelen kötü niyetle yapmadı. Biz bu köyü çevrelemek isteyen tarikatlara izin vermeyiz. Bugün sadece bir yanlış anlaşılma oldu. Köylüler fotoğrafı görünce rahatsızlık yaşandı ve örtü kaldırıldı. Mesele bundan ibaret’ dedi” İfadesini kullandı.