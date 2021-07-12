Barış Yarkadaş: Muharrem İnce’den telefonuma bir mesaj geldi; “O gece veri alamadığımız halde genel merkeze gidip oturmadığım için zaten pişmanım”

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, TV 100’de katıldığım Sağlı-Sollu programında, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin aday gösterdiği Muharrem İnce’ye yönelik olarak, “Yerinde olsam, o gece genel merkeze gider, kendisine bilgi akışı gelmediğini söylediği sistemin başına geçerdim” eleştirisinin ardından telefonuna bir mesaj geldiğini yazdı.

“Yaklaşık bir ya da iki dakika sonra Muharrem İnce’den telefonuma bir mesaj geldi. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, ‘O gece veri alamadığımız halde genel merkeze gidip oturmadığım için zaten pişmanım. Ben partiyi korumaya çalıştım’ diye yazmıştı” diyen Yarkadaş, devamında şunları kaydetti:

“Bu özeleştiri sanırım ilk kez bu denli açık ve net yapılıyor. Ancak son pişmanlık ne yazık ki; fayda etmiyor… ‘O gece’ Muharrem İnce’nin önünde hala kalın ve yüksek bir duvar olarak duruyor…”

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