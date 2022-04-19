Barış Yarkadaş: İmamoğlu, İngiliz Büyükelçi Chillcot ve yemeğe katılan eşlerine karşı işlenen dört ayrı suçun da üstü örtülüyor

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, İstanbul Valiliği’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İngiliz Büyükelçi ile yemek yediği restorana giriş-çıkış görüntülerinin MOBESE kamerasından alınmadığına hükmederek İl Emniyet Müdürlüğü’nde MOBESE’den sorumlu ilgililer hakkında soruşturma izni vermemesini eleştirdi.

“İstanbul Valiliği’nin ‘Soruşturma izni vermeme’ gerekçesiyle birlikte, Ekrem İmamoğlu, İngiliz Büyükelçi Dominik Chillcot ve yemeğe katılan eşlerine karşı işlenen dört ayrı suçun da üstü örtülüyor” diyen Yarkadaş, şunları kaydetti:

“MOBESE’nin kaydettiği ancak içeriğinde herhangi bir suç unsuru bulunmayan görüntülerin servis edilmesi, anayasaya, TCK’ya, CMK’ya ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na göre suçtur. Büyükelçinin görüntülerinin servis edilmesi de diplomatik dokunulmazlığın ihlali anlamına gelir.

Ekrem İmamoğlu, üzeri örtülmeye çalışılan bu dört suçun üzerine kararlılıkla gitmelidir. Bu aynı zamanda, Türkiye’nin hukuk güvenliği açısından da önemli bir süreç olacaktır.”

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