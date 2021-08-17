Barış Yarkadaş: İdlib’te konumlanan terör unsurlarının Taliban’ı hemen tebrik etmesi, coğrafyamızı bekleyen iki tehlikeyi gösteriyor; terör ve göç fırtınası

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesi üzerine kaleme aldığı yazısında, “ABD emperyalizminin dünyaya son kazığı, Afganistan’ın Taliban’a teslim edilmesi oldu. Artık, tankı, topu, uçağı ve füzesi olan bir ‘terör örgütü’ daha doğrusu bir ‘terör devleti’ var: Afganistan İslami Emirliği…” dedi.

“ABD’nin Kabil’i de Taliban’a bırakmasıyla birlikte, bu örgüt önümüzdeki günlerde varlığını ‘devlet’e dönüştürecek ve ABD’nin kendisine bıraktığı tüm silahları kullanabilecek” diyen Yarkadaş, Türkiye'yi iki büyük tehlikenin beklediğini belirterek şöyle yazdı:

“Taliban’ın Kabil’i ‘ele geçirmesi’nin ardından ilk tebrik İdlib’ten geldi. Burnumuzun dibindeki İdlib’te konumlanan terör unsurlarının Taliban’ı hemen tebrik etmesi, coğrafyamızı bekleyen iki tehlikeyi gösteriyor. Bunlardan biri Taliban’ın Kaide ve benzeri unsurlara vereceği maddi ve manevi desteğin artması; dolayısıyla terör ihracının artık bir devlet eliyle gerçekleşecek olmasıdır. Diğeri ise bir yandan terör kıskacına alınan ülkemizin ve coğrafyamızın, diğer yandan ise büyük göçlere maruz kalacak olmasıdır. Bu büyük bir ‘terör ve göç fırtınası’ yaratacaktır.”

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