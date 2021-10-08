Barış Yarkadaş: Honda fabrikasının işçilerine bankada vergi şoku; AKP’nin vergi düzeni, işçilerden yüzde 40’a yakın vergiyi peşin kesti

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, kapanan Honda fabrikasının işçilerine ödenen tazminatların bankalarda vergi kesintisine uğradığını köşesinde aktardı. Yarkadaş, Fabrika yönetimi, ülkemizden çekilirken tazminatların yanı sıra çalışanlarına 48 maaş da “kapanma ücreti” verdi. Buna bir bakıma “nafaka’’ da diyebilirsiniz" diyerek yazısında sürece ilişkin şunları kaydetti:

" 'Ücretleriniz banka hesaplarınıza yatırılmıştır' mesajını görüp bankaya koşan emekçiler, 'vergi şoku' ile karşılaştı. Çünkü; Mehmet Cengizlere kıyak üstüne kıyak yapan AKP’nin vergi düzeni, alın terinin karşılığını almak için gün sayan emekçileri affetmemişti. Bu adaletsiz düzen, işçilerin her birinden yüzde 40’a yakın vergiyi peşin olarak kesmişti!

AKP tipi adalet budur! AKP Türkiye’de adaletin kırıntısını bile bırakmamaya yemin etmiştir. Şimdi bu yeminini hayata geçiriyor. AKP Mehmet Cengizlerin, Özaltınların, Limakların, Kolinlerin, Rönesansçı Ilıcakların, Çalıkların, ERG İnşaat’ın iktidarıdır. Onlar zenginleşirken, emekçiler yoksullaşır. Emekçiler, AKP’ci zenginleri daha da zenginleştirmek için ter döker, vergi verir. AKP düzeninin özeti budur."