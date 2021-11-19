Barış Yarkadaş: Halk yoksullaşırken, kimler zengin edildi; kimlerin kulağına "Faizin kesinlikle indirileceği" fısıldandı?

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından Türk Lirası’nın dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesiyle ilgili kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Halk yoksullaşırken, kimler zengin edildi?” diye sordu.

“Biz emekçilerin safında olduğumuz ve kamunun çıkarlarını koruduğumuz için AKP ve MHP yüzünden yoksullaşan insanlarımızın derdini yazıyoruz. Tabii bir de ‘bir gecede zenginleşen’ler var. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün talimat verdi ve faizin indirilmesini istedi. AKP’ci Merkez Bankası da bu talimata uyarak faizi 15’e çekti. Peki bu 24 saatlik süre içinde kimler 100 bin doların üstünde döviz aldı? Kimlerin kulağına ‘Faizin kesinlikle indirileceği’ fısıldandı?” diyen Yarkadaş devamında şunları kaydetti:

“Bunu neden soruyorum? Perşembe sabahı, dolar birdenbire 10.50’nin altına düştü. Sonra küçük bir kıpırdanma oldu. Belli ki; birtakım çevreler dolar topluyordu. Saat 14.30 sularında ise MB kararıyla birlikte, dolar 10.50’den 11.30’a çıktı. İktidar, eğer bir maniplasyon içinde değilse, bunları da açıklamalı ve türedi zenginlerin kimler olduğu ortaya çıkarılmalıdır.”

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