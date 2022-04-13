Barış Yarkadaş: Gördüğüm kadarıyla artık hiç kimse ne düşündüğünü Kılıçdaroğlu’na söyleyemiyor

Eski CHP Milletvekili, Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Et ve Süt Kurumu’na gitmesinin yanlış olduğu görüşünü belirterek, çok sayıda CHP milletvekili ve CHP il başkanının “Biz de bu görüşlere katılıyoruz ama sayın genel başkanımız nedense bu tavrını sürdürüyor” dediği ifade etti.

“Gördüğüm kadarıyla, önceki yazılarımda da ifade ettiğim üzere, artık hiç kimse ne düşündüğünü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na söyleyemiyor” diyen Yarkadaş, “Kılıçdaroğlu artık etrafında kendisine ‘Bu politikamız yanlış’ diyecek kimse olmadığı için, attığı her adımın doğru olduğunu sanıyor” diye yazdı.

Kılıçdaroğlu’na enteller yanıtı

Yarkadaş, CHP liderinin grup toplantısında kendisini eleştirenlere yönelik, “Bazı enteller var 'Kılıçdaroğlu gitti kapılar kapandı'. Ben kapılar açılsın diye değil, evlatlarımızın hukukunu ve hakkını korumak için oradayım, kapıyı açarlar veya açmazlar” sözlerini de değerlendirdi. Yarkadaş Kılıçdaroğlu’na yönelik şu satırları kaleme aldı:

“Sayın Kılıçdaroğlu, size saygımı bilirsiniz. Belki yine kızacaksınız ama bu gerçekleri söylemek benim tarihsel görevim. Merkez Bankası’na gitmeniz, “şok etkisi yaratan” ve toplumu sarsan bir eylemdi. Destek de buldu. Talebiniz haklı ve yerindeydi. Ancak iktidar ilk şaşkınlığını üzerinden attı ve taktik değiştirdi. Sizi TÜİK’e, MEB’e ve ESK’ya sokmadı. Kısacası, CHP lideri kapıdan eli boş döndürüldü. Verdiğiniz mesajlar yerine, içeri girememiş olmanız konuşuldu. CHP lideri kapıdan dönmez; o kapıyı yıkar geçer! Bunu söylediğimiz için kızıyor ve bize ‘entel’ diyorsunuz ama gerçek de bu ne yazık ki… Sonuç alınamayan, istenilenin tersi sonuçlar doğuran ve etkisini yitirmiş bir politikada ısrar etmenin, size de seçmene de bir faydası yoktur. CHP lideri, partisinin ağırlığını ortaya koyar; ilgili bakanları makamına getirtir ve brifing verdirtir. Seçmenin sizden beklediği budur. Saygılarımla.”

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