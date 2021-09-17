Barış Yarkadaş: Fahrettin Koca aşı karşıtı mitinge izin vermeyen Maltepe Kaymakamı Dallı’ya sahip çıkmalı

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, aşı karşıtlarının düzenlediği mitinge izin vermemesinin ardından İzmit Derince’ye tayini çıkan eski Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı’ya sahip çıkması için çağrıda bulundu.

Yarkadaş, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya düşen görev, bu bilim dışılığa karşı duran Kaymakam Meftun Dallı’yı yeni görev yeri Derince’de ziyaret etmektir. Koca, kaymakama sahip çıktığını gösteremedikçe, yaptığı tüm ‘Aşı olun’ çağrıları suya yazı yazmaktan öteye gidemeyecektir. Zira; bilim karşıtı grupların fendi, Fahrettin Koca’yı yenecektir” görüşünü ifade etti.

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