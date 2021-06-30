Barış Yarkadaş: Erdoğan, ilk fırsatta Soylu’yu görevden alıp Akar’a yakınlığıyla bilinen bir ismi İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturtursa şaşırmayın

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in son açıklamasındaki MİT detayına dikkati çektiği bugünkü yazısında, “Hatırlayın; KRT TV’deki Şimdiki Zaman’da AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 ya da 24 Nisan’da MİT’ten Sedat Peker’in iddiaları sonrası ortaya çıkan gelişmeler hakkında brifing aldığını anlatmıştım. Erdoğan o brifingi aldıktan sonra Soylu’yla arasındaki makası açtı. İlk fırsatta Soylu’yu görevden alıp Hulusi Akar’a yakınlığıyla bilinen bir ismi İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturtursa şaşırmayın” diye yazdı.

Peker’in yaptığı açıklamalarında dikkati çeken bir diğer hususun da “FETÖ Borsası’nın odağında yer aldığı iddia edilen Cihan Ekşioğlu gibi bir ismin MİT’e ‘yazılım’ satabilmesi olduğunu söyleyen Yarkadaş, şunları kaydetti:

“Peker’in iddialarının ardından yaptığım araştırma sonucu, Cihan Ekşioğlu’nun 3 milyon TL’ye alıp 50 milyon TL’ye sattığı yazılımın daha önce de gündeme geldiğini gördüm. Ekşioğlu, bir magazin dergisine verdiği röportajda, MİT’e yazılım sattıklarını söylerken, istenilen kişilerin Twitter ve Whatsapp görüşmelerine ulaşabildiklerini açıklıyor. Cihan Ekşioğlu yaptığı işi şöyle anlatıyor:

“Bunun dışında sosyal medya çözümleme ve takip işleri var bizde. Biz takip etmiyoruz bunları çözümleyen sistemleri istihbarat servislerine satıyoruz. Bu da örneğin Twitter’daki hareketliliği takip edebiliyorsunuz, hangi noktadan çıktığını, çağrıların nereden geldiğini kimin kiminle neler yaptığını çözümleyebiliyoruz.”

Cihan Ekşioğlu, verdiği röportajda “Suçu olmayan vatandaş ‘Acaba dinleniyor muyum?’ diye endişelenmesin. Suçun yoksa niye endişeleniyorsun?” diye üst perdeden konuşuyor.

Sanırım MİT’in de yapılan alışverişleri yeniden gözden geçirmesi ve bunca iddianın odağında bulunan Ekşioğlu ile tüm ilişkilerini kesmesi gerekiyor. Varsa, MİT personelinin yakını olup Ekşioğlu’nun şirketinde çalışan kişiler de bu şirketlerden ayrılmak zorundadır. Bunlar yapılmadığı takdirde, bir süre sonra MİT de tartışmaların odağına çekilecektir. Ayrıca, MİT’in FETÖ Borsası’nın odağında olduğu iddia edilen bir ismi bugüne dek neden fark edemediği de ciddi bir tartışma konusu olacaktır.

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