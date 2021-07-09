Barış Yarkadaş: Bu yazıyı kaleme alırken, Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine yola çıkardığı otobüsünün üzerine “Halkın Otobüsü, halkın Cumhurbaşkanı için yollarda” yazısını yazdırıyordu

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için hazırlandığını ifade etti. CHP’li milletvekillerinin ülkenin farklı illerine giderek halka temas halinde olduğuna dikkati çeken Yarkadaş, “Bu yazıyı kaleme almak için masa başına oturduğumda, Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine yola çıkardığı otobüsünün üzerine Bağcılar’daki bir grafik atölyesinde ‘Halkın Otobüsü, halkın Cumhurbaşkanı için yollarda’ yazısını yazdırıyordu” dedi.

CHP’nin seçmenle bağını güçlendirerek halkın nabzını tutmayı amaçladığını ifade eden Yarkadaş, “CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın PM Üyesi Devrim Barış Çelik’le birlikte koordine ettiği ‘Doğu Masası’ da Cizre, Şırnak, Hakkari ve Diyarbakır hattına çıkarma yaparak, partinin en az oy aldığı bölgelerde atılım yapmayı amaçlıyor” diye yazdı.

Yarkadaş, Kılıçdaroğlu’na yakın bir isme İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığına adaylığına bakışını sorduğunu ve şu yanıtı aldığını aktardı:

“Sayın Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarımızı başarılı buluyor ve 5 yıllık görev sürelerini tamamlamaları gerektiğini düşünüyor. Çünkü; AKP’den 25 yıl sonra geri alınan belediye başkanlıklarının adaylık için boşaltılması ve belediyeleri meclis çoğunluğu yüzünden yeniden AKP’ye kaptırmanın büyük bir yanlış olacağını düşünüyor. Sayın genel başkanımız, ‘Bunun hesabını seçmene veremeyiz’ diyor.”

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