Barış Yarkadaş: "Beşli Çete"ye "Beşli Çete" denilmeyecek, diyen kendisini hapiste bulacak!

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Beşli Çete" diye andığı şirketlerin marka değerini korumak için AKP'nin yasa teklifi sunduğunu belirterek "Teklife göre, haberlerde ismi belirtilmese dahi şirketlerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüte yol açacak nitelikte haberler yapılamayacak. Kısacası, artık “Beşli Çete’’ye “Beşli Çete’’ denilemeyecek! Diyen, kendisini hapiste bulacak!" diye yazdı.

AKP'nin yoksul ve emekçi halkı unutup, sermaya sınıfının derdine düştüğünü savunan Yarkadaş, "AKP iktidarı elindeki kamu gücünü kötüye kullanarak, dünya tarihinde örneği olmayan yasalar çıkarmak ve “Çete’ye çete diyemezsin’’ anlayışını herkese kabul ettirmek istiyor" ifadelerini kullandı.

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