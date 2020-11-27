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Barış Yarkadaş: Albayrak, Varlık Fonu'ndan affını istedi

27 Kasım 2020 13:10

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak’ın Varlık Fonu’ndaki görevinden de ‘affını istediği’ iddia edildi.

İddia bugün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde saat 17.00'da yapılacak Varlık Fonu Yönetim Kurulu toplantısı öncesi ortaya atıldı. Bakanlık görevinden ayrılmasının ardından Varlık Fonu'ndaki görevine devam edip etmeyeceği tartışma konusu olan Albayrak'ın bu görevden de "affını istediğini" öne sürüldü.

Eski CHP Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Edindiğim bilgiye göre, Albayrak bu görevden de 'affını istedi.' Albayrak, bugün Vahdettin Köşkü'nde yapılacak olan VF toplantısına da katılmayacak” dedi.

Albayrak, Bakanlık görevinden istifa etmesine karşın Varlık Fonu’ndaki Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürüyordu. Varlık Fonu’nun yönetim kurulu üyelerini tanıttığı sayfasına Albayrak’ın özgeçmişi istifa sonrasında yeniden düzenlenmişti. 

TIKLAYIN - Berat Albayrak, Varlık Fonu’ndaki görevini sürdürüyor; özgeçmişi değiştirildi

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