Barış Yarkadaş: AKP'nin oy oranının, tarihinde ilk kez yüzde 30'un altına düştüğünü herkes kabul etmeye başladı

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, kamuoyu araştırması yapan şirketlerinin çok büyük bölümünün AKP’yi yüzde 30 bandının altında göstermeye başladığını ve bunun parti içindeki huzursuzluğu arttırdığını yazdı.

AKP'li bir ismin anket sonuçlarını beğenmediği ORC’yi "uyardığını" hatırlatan Yarkadaş, "Diyelim ki; ORC’yi susturmayı başardılar. Peki Aksoy Araştırma, Konda, Türkiye Raporu, Yöneylem, Gezici, Motto ve Konsensus’u ne yapacaklar?” diye sordu ve Yöneylem’in Eylül ayı araştırmasında AKP’nin yüzde 26 – 27 bandında olduğunu, seçmendeki “Seçimi Millet İttifakı kazanır" inancının da yüzde 53.2 olduğunu hatırlattı.

"AKP – MHP – Vatan Partisi ve BBP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı gemisinin artık su almaya başladığı açıkça görülüyor. Bu da özellikle parti içinde büyük bir huzursuzluğa yol açıyor. Çünkü; iktidardan düşmek, hem yargı önünde hesap verilecek günlerin yaklaşması, hem de ballı börekli rantların kesilmesi anlamına geliyor. İşte bu yüzden, herkes suçu birbirine atmaya başlıyor" diyen Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "3600 ek gösterge" çıkışı ve KHK hukuksuzluğuna uğrayanlara cesaretle sahip çıkmasının, AKP’nin ezberini bozduğunu, milletvekillerinin, yaşanan bu ve benzeri durumları aktarmak için, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talep ettiğini yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...