Barış Yarkadaş: AKP aradığı madeni Google’da buldu!

Gazeteci Barış Yarkadaş, Korkusuz gazetesinde kaleme aldığı bugünkü köşesinde, “Maliye Bakanlığı, müflis tüccar misali, eski defterleri karıştırmaya başladı. Edindiğim bilgiye göre, Bakanlık, YouTube ve Google üzerinden para kazanan binlerce internet sitesi, reklam ajansı ve popüler gazetecinin YouTube sitesine yönelik olarak 'geriye dönük' inceleme başlattı” diye yazdı.

“Bakanlık, YouTube’ta video yayımlayarak gelir elde eden, internet sitesinde Google üzerinden reklam yayımlayan binlerce kişi ve kurumu incelemeye aldı; bunların bir kısmını illerdeki müdürlüklerine davet etti. Ve internetten yayın yaparak para kazanan bu kişilere, ‘Google ve YouTube üzerinden geçmişte elde ettiğiniz gelirlerin yarısını Maliye’ye ödeyeceksiniz’ denildi” diyen Yarkadaş, devamında şunları kaydetti:

Birçok reklam ajansı, ‘Biz o geliri kazandığımızda bunun kanuni düzenlemesi yoktu. Geriye dönük tahsilat yapamazsınız’ dese de Maliye Bakanlığı bildiğini okuyor.

Konunun uzmanı mali müşavirler, ‘Böyle bir uygulama kanuna aykırıdır. Maliye ancak düzenleme yapıldığı tarihten itibaren vergi alabilir’ dese de sonuç değişmiyor.

AKP ise kanunu bir kenara bırakmış, aradığı madeni Google ve YouTube’ta bulmanın tadını çıkarıyor.

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