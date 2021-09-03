Barış Yarkadaş: Adalet kurumlarının göbeğine dini ritüellerin yerleştirilmesi, AKP’nin laikliği içine sindiremediği ve onunla hesaplaşmasının sürdüğünün göstergesi

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adli yıl başlangıcında Yargıtay’ın yeni binasının açılışını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile dua ederek yapmasını eleştirdi.

“Erdoğan’ın Ali Erbaş’a Yargıtay binasının açılış töreninde dua ettirmesi, laikliğin tabutuna çakılan çivilerden biridir ne yazık ki…” diyen Yarkadaş, “Adalet kurumlarının göbeğine dini ritüellerin yerleştirilmesi, AKP’nin laikliği içine sindiremediği ve laiklikle hesaplaşmasının sürdüğünün de göstergesidir. Adalet Bakanlığı’nın LGBT-i’ye mensup öğrencilerle süren davasında ‘Günah’ kavramını kullanarak savunma yapması da bu anlayışın devamıdır” görüşnüü savundu.

“Adalet sağlayan kurumlar, değişik etnik kimliklere ya da farklı inançlara sahip yurttaşlara eşit mesafede olmalı ve tarafsız davranmalıdır” diyen Yarkadaş, “ AKP ne yazık ki; bu gerçeğe karşı savaşıyor ve Türkiye’nin temel değerleriyle oynuyor. Afganistan, Mısır, Lübnan, İran ve Irak’ta yaşananlardan bile ders almayan AKP’nin laikliğe karşı verdiği mücadele, Türkiye’yi geriye götürmekten ve yeni sorunlar yaratmaktan başka bir işe yaramıyor” sözlerini kaydetti.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.