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Barış yakında gelecek

Yılmaz Erdoğan, İranlı yönetmen Ghobadi’nin çektiği “Eşekler ile Yüzmek” adlı kısa metrajlı filminde de başrol oynadı.

13 Ekim 2011 03:00


T24- Yılmaz Erdoğan, İranlı yönetmen Bahman Ghobadi’nin “Gergedanın Son Şiiri” filminin ardından çektiği “Eşekler ile Yüzmek” adlı kısa metrajlı filminde de başrol oynadı.




Aralarında Emir Kusturica ve Coen kardeşlerin de bulunduğu 10 ünlü yönetmenin kısa filmlerinden oluşacak yapımda yer alacak “Eşekler ile Yüzmek”in çekimleri Mardin’de yapıldı. Çekimlerin ardından ekip, tarihi Reyhani Kasrı’nda basın toplantısı düzenledi.


Filmi hakkında bilgi veren İranlı yönetmen Bahman Ghobadi, “İslam’ı anlatan bir kısa film. 10 yönetmenin çekeceği kısa filmlerden oluşacak yapım, birçok ülkede aynı zamanda vizyona girecek. Cannes başta olmak üzere bütün film festivallerine de göndereceğiz. Filmin genel teması aynı; Allah ve mezhepler” dedi.


Toplantıda konuşan başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan da bölgedeki çatışmaların son bulmasını ve barışın gelmesini istedi: “Kendimi bildim bileli bu mesele hep devam ediyor. Ve ben de hep aynı şeyi söylüyorum. Bir an önce, artık bir an önce bu şiddetin bitmesi ve barışın sağlanmasından başka hiçbir dileğimiz olamaz. Çünkü bu topraklar bu insanlar çoktan kavgayı değil barışı hak ediyorlar. Bütün kötümser şartlara rağmen iyimser olmayı sürdürüyorum. Bu barış yakında gelecek diye düşünüyorum.” 

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