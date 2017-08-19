Barış ve Mudanya için Manş denizini yüzerek geçecekler

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın Mudanya Belediyesi’nin sponsorluğunda milli ve master yüzücüler Ayşin Oya Bekbay, Faruk İlgüy, Erman Ağırbaşlı ve Oğuz Çam, 28 Ağustos - 4 Eylül tarihileri arasında Manş Denizini yüzerek geçecekler.

Milli ve master yüzücüler Ayşin Oya Bekbay, Faruk İlgüy, Erman Ağırbaşlı ile Oğuz Çam, Dursun Saru’nun eğitmenliğinde, İngiltere’nin Dover kentinden başlayarak Fransa kıyılarına varıp, tekrar İngiltere’ye dönüş yapacaklar. Medcezir etkileriyle yaklaşık 100 kilometre uzunluğa ulaşan parkuru 24- 36 saat gibi bir sürede tamamlamayı hedefleyen yüzücüler, İngiltere’den Fransa’ya yüzüp geri dönen ilk Türk takımı olmayı da hedefliyor.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz düzenlediği basın toplantısında , “Mudanyamızı tanıtmak, barışa ve kardeşliğe katkı vermek adına yüzücülerimiz attıkları her kulaçta bu duygularla beraber bizlerin o güzel düşüncelerini tüm dünyaya duyurmaya çalışacaklar” dedi.

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