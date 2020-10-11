Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan hakkındaki koruma kararı kaldırıldı; "Gerekçesi olmayan bu kararı, Soylu’nun 'berduş' diye bağırdığı gün almışlar"

Birlikte kitaplar yazdık, birlikte ölüm tehditleri aldık, birlikte cezaevine girdik…

Onca bedeli sadece ve sadece gazetecilik yaptığımız için ödedik.

Hak bildiğimiz yolda yürürken okurlarımız şahitti, bilmeleri gereken her şeyi onlara anlattık.

İşte bu yüzden şimdi yine ortak bir “derdi” okurlarımızla paylaşıyoruz. Bilin istiyoruz.

2017’den bu yana ikimiz hakkında “Çağrı Üzerine Koruma” tedbiri vardı. Aldığımız ölüm tehditlerine dair yaptığımız şikayetlerin ardından İstanbul Valiliği almıştı bu kararı. Zira El Kaide, IŞİD, Hizbullah ve başka radikal örgütlerin açık ölüm tehditlerine yoğun bir şekilde maruz kalıyorduk.

İstanbul İl Koruma Komisyonu her yıl toplanır, hakkımızdaki tehditleri inceler ve bu kararı yenilerdi.

Ama şimdi...

Elimize bir tebligat verdiler. Dedi ki İstanbul Valiliği; hakkınızdaki koruma kararını kaldırdık!

Gerekçesi olmayan bu kararı ne zaman almışlar biliyor musunuz?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "berduş" diye bağırdığı gün.

Lafı uzatmayacağız:

Biz gazeteciyiz.

Gazetecilerin bu topraklarda devlet görevlilerinin gözü önünde nasıl ölüme gönderildiğini bilen insanlarız. Abdi İpekçi’yi, Uğur Mumcu’yu, Ahmet Taner Kışlalı’yı, Hrant Dink’i hiç aklımızdan çıkarmayız. O mezarların arasından yürürüz her gün.

Şimdi görüyoruz ki...

İstanbul Valiliği ikimiz için de "korunmasa da olur" kararı aldı. Ancak terör örgütlerini sevindirecek bu kararı okurlarımız bilsin istedik.

Bugüne kadar hep gazetecilik yaptık. Kimsenin kuşkusu olmasın; yine eğilmeden yılmadan hakikatin peşinde yürüyeceğiz.

Yeter ki, hesabını karanlık mahfillere dayanarak yapanlar, sonra "haberimiz yoktu" demesin."

TIKLAYINIZ - Barış Terkoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'berduş' cevabı: Sırf kendisine laf söyledi diye birilerini dövdüren...

Soylu: O berduşa sesleniyorum ben senin gibi birinin, öbürünün adamı değilim

Soylu, Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nu hedef alarak sert sözlerle eleştirilerde bulunmuştu. "Yalanı ve ihaneti muhatap almazsanız hata edersiniz. Muhatap olacaksınız" diyen Soylu, Terkoğlu'nun adını anmadan, "O berduşa sesleniyorum ben senin gibi birinin, öbürünün adamı değilim, bu milletin adamıyım. Kimin adamın olduğun da belli. Kimlerle iş tuttuğunuz da, kime uşaklık yaptığınız da belli" ifadelerini kullanmıştı.

Barış Terkoğlu ne demişti?

Terkoğlu, "Nihayetinde, Soylu’nun uzun süredir direndiği, kendisinin önüne isim konduğunda kimilerini savunduğu bakanlık çalışanlarına operasyon gerçekleşti" düşüncesini dile getirmiş, "Konuşulan o ki bir süredir İçişleri Bakanlığı’nda FETÖ birikimine yönelik olarak devletin güvenlik bürokrasisi adım atmak istiyordu. Ancak her seferinde attıkları adım Soylu’ya çarpıyordu. Verilen istatistiki bilgilere göre FETÖ’nün TSK’den sonra en kritik örgütlenmeyi gerçekleştirdiği bakanlıkta ayıklanan FETÖ mensubu oranı yüzde 3 buçuktu. Nihayetinde, Soylu’nun uzun süredir direndiği, kendisinin önüne isim konduğunda kimilerini savunduğu bakanlık çalışanlarına operasyon gerçekleşti. Konuşulan o ki önümüzdeki günlerde kaymakamlara yapılan operasyonu Emniyet takip edecek" ifadelerini kullanmıştı.