Barış Terkoğlu: Türkiye'deki SADAT sayesinde "suikast, kaçırma, sabotaj, pusu" gibi kabiliyetleri kazanabiliyorsunuz!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, "SADAT’ın bıraktığı parmak izi" başlıklı yazısında SADAT'ın verdiği eğitimleri incelediğini ve bir eğitimin dikkatini çektiğini yazdı.

SADAT'ın kendisini tanıttığı metinde geçen "Kursiyerler, GNH Kursları sonucunda; başta psikolojik harp ve harekât olmak üzere, sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma, tedhiş imkân ve kabiliyetine ulaştırılır." ifadelerine dikkat çeken Terkoğlu, "Demek irticadan atılan askerlerin kurduğu SADAT sayesinde, bu kabiliyetleri kazanabiliyorsunuz! Uzağa gitmeye gerek yok, Türkiye’deki SADAT veriyor" ifadelerini kullandı.

"Tedhiş" kelimesine işaret eden Barış Terkoğlu, "Eski Türkçe ya, nazik bir laf gibi duruyor. “Yıldırma, dehşet verme, korkutma” diye tanımlanan sözcük, aslında bugünkü “terör” kavramının eski dildeki hali.

Sürpriz değil. Basit bir medya taramasıyla bir zamanlar “terör” kavramının yerine kullanıldığı okunabiliyor. Örnek olsun, 1970’li yıllarda elçilerimizi katleden ASALA, hep “tedhiş örgütü” olarak medyada yer almış." diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...