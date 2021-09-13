Barış Terkoğlu: TSK'den "28 Şubat dönemi"nde atılanların önemli bir bölümüne, AKP'li belediyelerde iş bulundu, aynı isimler FETÖ gerekçesiyle belediyelerden atıldı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, binlerce sayfalık 28 Şubat davasının jet hızıyla bitirildiğini ve 14 emekli askerin müebbet hapis cezalarının onandığını ve rütbelerinin söküldüğünü belirterek, "Davanın ihbarcısı, savcısı, tutuklama yapan hâkimler hatta bilirkişiler yakın dönemde FETÖ gerekçesiyle ihraç edilen, tutuklanan, firar eden isimlerden oluşuyor. Ancak dahası var. 28 Şubat davası dosyasında AKP’nin rütbesini bir daha taktığı isimler de var. Kafanız mı karıştı?

Şöyle anlatayım… 28 Şubat “darbe” sayılınca, her zamanki gibi “mağdurum da mağdurum” diyenler ortaya çıktı. Kimi 28 Şubat MGK’sinin yapıldığı gün daha çocuk yaştaydı. Kiminin derdinin 28 Şubat’la dolaylı olarak bile bağlantısı yoktu. Gelgelelim, mağduriyet hiç bitmeyen ekmekti." diye yazdı.

Ağustos 1996-Kasım 1999 yılları arasında TSK'dan ihraç dilen personel sayısının 746 olduğuna işaret eden Terkoğlu, "Bunlardan kaçının gerekçesi FETÖ dersiniz?

Tamı tamına 243. Bu, ihraç edilenlerin yüzde 33’ünün, yani ihraç olan her üç kişiden birinin, FETÖ nedeniyle atılması demek.

Daha da daraltırsak 28 Şubat MGK’sinden sonraki, 26 Mayıs 1997 tarihli YAŞ kararı ile TSK’den ihraç edilen sayısı 162.

Bunlardan kaçının gerekçesi FETÖ dersiniz?

Tamı tamına 73. Bu, 28 Şubat’tan sonraki ilk MGK’de ihraç olanların yüzde 45’i, yani ihraç olan her iki askerden biri, FETÖ nedeniyle ordudan atıldı...

TSK’den “28 Şubat dönemi”nde atılanların önemli bir bölümüne, AKP’li belediyelerde iş bulundu. AKP döneminde rütbeleri ve özlük hakları yasal düzenlemelerle iade edildi. FETÖ ile sözde mücadele başladığında ise aynı isimler ikinci kez FETÖ gerekçesiyle belediyelerden de atıldı. Bununla da kalmadı, yeniden takılan rütbeleri ikinci kez söküldü. Örnek olsun, adını az önce verdiğimiz Orhan Sipahioğlu ve Emir Altıntaş, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan ve 701 sayılı KHK ile tekrar rütbeleri sökülen “sözde 28 Şubat mağdurları”ydı." ifadelerini kullandı.

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