Barış Terkoğlu: Peygambere hakaretin arkasındaki kurum

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), Suriye’nin El-Bab kentinde İlkokul 1.sınıf çocuklarına dağıttığı ancak Hz. Muhammed ve aile bireylerinin resmedilmesi üzerine toplatılıp yakılan ‘Hz. Peygamberin Siyeri’ isimli kitabı hazırlayan İstişraf Eğitim Araştırma ve Danışmanlık Merkezi’ni yazdı.

“Bir Arap-İslamcı oluşum olduğu anlaşılıyor. Tunus’tan Ürdün’e kadar çeşitli siyasi-dini gruplarla irtibatlı” diyen Terkoğlu, kuruluşla ilgili yazısında şu bilgileri aktardı:

“Resmi sitesinde anlattığına göre, kurum kendisini şeriat eğitimiyle tarif ediyor. Hazırladığı kitapları, programları bu çerçevede sunuyor. Suriye’deki radikal oluşumlarla mesafe koymak için olacak, “ılımlı İslam”ın altını çiziyor. Tarihini 2000 yılına, Nijerya’ya kadar götüren kurum, son 10 yılda çalışmalarını Suriye’de yoğunlaştırmış. “Arap Baharı” vurgulu eserlerle, “Suriye’deki Esad rejiminin yıkıcı etkilerini ortadan kaldırarak yeni bir müfredat inşa edilmesi” hedefiyle ortaya çıkmış.

İstişraf’ın kuruculardan Emad Eddin Alrachid, Suriye’de Şam Üniversitesi’nden. İlahiyatçı akademisyenken devlete karşı faaliyetleri nedeniyle görevden alınmış. Şu anda İstişraf dışında Başakşehir İslami İlimler Akademisi’ni yönetiyor. Bu kurum ise kendisini “İslam Üniversitesi” olarak tanıtıyor. Üniversite, Başakşehir Belediyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın desteklediği İlham Vakfı tarafından kurulmuş. Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak projelere imza atıyor.

İstişraf’ın müdürü Yusuf Öztürk de aynı kurumlarda görev yapıyor. Hem İlham Vakfı’nın hem Başakşehir İslami İlimler Akademisi’nin başkanı. TÜGVA gibi hükümet yanlısı vakıflarda, Suriye cihadının insan deposu Adıyaman medreselerinde sohbetler düzenliyor. Kendisini takip eden bir cemaati var. O da Şam Üniversitesi mezunu.”

İstişraf’ın resmi sitesine girildiğinde, "ortaklarımız" bölümünde Cumhurbaşkanlığı, MEB, Diyanet İşleri Başkanlığı, Başakşehir Belediyesi görüldüğünü aktaran Teroğlu, “Haliyle ‘Peygamber’e hakaret’ suçlamasının muhatabı AKP hükümeti oluyor” diye yazdı.

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TIKLAYIN - Milli Eğitim Bakanlığı'nın El-Bab’da dağıttığı kitap, Hz. Muhammed resmedildiği gerekçesiyle yakıldı