Barış Terkoğlu: Önce 'hapishanede hırsız çok' diyerek hırsızları dışarı çıkardı, sonra da 'çok hırsızlık oluyor' diyerek bekçileri 'polis' yaptı

Libya'da şehit olan MİT mensubu haberi nedeniyle Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, AKP'nin, MHP'nin önerileri doğrultusunda hazırladığı yeni İnfaz Yazası'yla yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, taksirle adam öldürme gibi suçlardan hüküm giyen 90 bin mahkûmun serbest bırakıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı onları şu sözlerle cezaevinden uğurladı: “Bu vatandaşlarımızın devletin ve toplumun güvenlerini boşa çıkarmayacağına inanıyorum.”

Cumhurbaşkanı serbest kalanlara güvenini ilan etti. Ama Cumhurbaşkanı’nın unuttuğu bir şey var: Türkiye’de hapishaneler, cezanın evi ama suçtan kurtulma evi değil. Örnek olsun, 18-20 yaş arası tahliye olan gençlerin yüzde 70’i iki yıl içinde tekrar hapishaneye geri dönüyor." ifadelerini kullandı.

Barış Terkoğlu, cezaevine en çabuk geri dönen suç grubunun serbest bırakıldığına işaret ederek, "Ve Meclis açıldı.

Meclis’i kapatırken adli suçluları dışarı çıkarmak için muhalefetle kavga eden iktidar, 6 hafta sonra Meclis’i “asayişi sağlamaya polis yetmiyor” diye açtı. Bu kez de bekçilere polis yetkisi vermek için muhalefetle kavga etti.

İtifaiyenin önce yangın çıkarıp sonra söndürmeye gitmesi gibi. Önce “hapishanede hırsız çok” diyerek hırsızları dışarı çıkardı, sonra da “çok hırsızlık oluyor” diyerek bekçileri “polis” yaptı. Her iki yasada da olan vatandaşın özgürlüğüne oldu." Kendisi adına politika yapılan halk, kendisi için politika yapana kadar; politika sorunları, o sorunları yaratanların sorunları çözme vaadi olmaya devam edecek." diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...