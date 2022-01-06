Barış Pehlivan: Muhalefet belediyelerine operasyonlar hızlanacak

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, 2019 yılında 'FETÖ'nün sözde 'belediyeler imamı' olduğu iddiasıyla tutuklanan Erkan Karaaslan üzerinden CHP’li belediyelerin seçmen gözünde zayıflatılmaya çalışıldığını hatırlattığı bugünkü yazısında, “Benzeri 2019’da da denenmiş ancak başarılı olunmamıştı. Şimdi bir çarpıcı kesişim noktası daha var: Serhan Seyhan” diye yazdı.

“O ki sahte üniversite diplomasıyla belediye ihalelerine girdiği ortaya çıkandı. O ki özel izinle girdiği cezaevindeki Karaarslan’a 'itirafçı ol' teklifi yapandı. O ki AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile ilişkileri fotoğraflara kadar yansıyandı. İşte 2019’da çok kez konuştuğumuz o Serhan Seyhan’ın, şimdi yine piyasaya çıktığını gözlemliyorum” diyen Pehlivan, şunları kaydetti:

“Ne ilginçtir ki CHP’ye yapılan bu son operasyondan günler önce de Erkan Karaarslan’ın isminin geçtiği yazılar kaleme almaya başlamış. Ve ne tesadüftür ki Aydın Büyükşehir Belediyesi hakkında iddialarda bulunduktan hemen sonra Sabah gazetesi dün şu haberi geçti: ‘FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan ile CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde görev alan üst düzey bürokratlar arasındaki para trafiği MASAK raporu ile belgelendi.’ Beklentim doğru çıkıyor: Muhalefet belediyelerine operasyonlar hızlanacak.”

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