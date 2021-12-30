Barış Pehlivan: AKP medyasının günlerdir “FETÖ’nün belediyeler imamı” diyerek CHP ile ilişkilendirdiği isim, 6 gün önce “FETÖ üyeliğinden” beraat etti

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, iktidara yakın medyanın "FETÖ’nün belediyeler imamı” diyerek CHP ile ilişkilendirdiği Erkan Karaarslan'ın 24 Aralık'ta duruşmasında “FETÖ üyeliğinden” beraat ettiğini yazdı.

Pehlivan, Karaaslan'a 2019 seçimleri öncesinde “Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu aleyhine ifade vermesi; bunun karşılığında tahliye edilebileceği” vaadinde bulunulduğunu, Karaaslan'ın kabul etmediğini hatırlattı.

Pehlivan yazısında, "Ekrem İmamoğlu’nun AKP’li bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu biliyor muydunuz? Dahası, savcılığa verilen dilekçede “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “görevi kötüye kullanma” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarının olduğunu duymuş muydunuz? Evet, AKP’li bakan üzerinden “FETÖ borsası” işletilerek CHP’li belediye başkanlarının koltuğuna göz dikiliyordu. İşte Ekrem İmamoğlu, mahkeme belgelerine de yansıyan bu skandalı avukatı aracılığıyla yargıya taşımış ancak sonuç alamamıştı. Ve görünen o ki şimdi benzer süreç yine devredeydi." düşüncesini dile getirdi.

Pehlivan şunları kaydetti:

"2015 yılındaki ihale usulsüzlüğüne 2021 yılında gözaltı operasyonu yapılmasını hukuk ile anlatmak mümkün değil. Çünkü Erkan Karaarslan’a operasyon CHP’li belediyeleri seçmen gözünde zayıflatmak için merdiven gibi kullanılıyor. Haliyle, benzer üç ayrı belediye davasında “beraat kararı” alan Karaarslan şimdi yine manşetleri süslüyor. İşin bir başka çarpıcı yönü ise şu: Dedim ya, Karaarslan AKP medyasında “FETÖ’nün belediyeler imamı” olarak tanıtılıyor. Gelin görün ki Mersin Emniyet Müdürlüğü’nün 4 Şubat 2019 tarihli belgesinde “Şüpheli Erkan Karaarslan ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda, ‘Belediyeler İmamı’ olduğuna dair herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılmadı” diye yazıyor.

Dahası... Masamda daha yeni, 24 Aralık’ta verilen bir karar var. Buna göre, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi Erkan Karaarslan’ın FETÖ üyeliğinden beraatına hükmetti. Hatta, bu suçlamayla hapiste kalmasından dolayı Karaarslan’ın devletten tazminat isteyebileceği tutanağa geçti. "