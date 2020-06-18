Barış Terkoğlu: FETÖ'den ihraç edilenler TRT'de yüzde 6.6 iken, Diyanet'te yüzde 1.5

Libya'da şehit olan MİT mensubu haberini yapan Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, FETÖ'nün din esaslı bir örgütlenme olmasına karşın Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ihraç edilenlerin oranının yüzde 1.5 olduğunu belirterek, "TRT’de yüzde 6.6 iken Dışişleri Bakanlığı’nda yüzde 6.1. Genel olarak kamu kurumlarında bu oranın yüzde 4 ortalamasında olduğu görülüyor.

Asıl mesele ise yargı. Son dönemde “tuhaf şeyler oluyor” algısını yaratan yargı kurumunda toplamda 4 bin civarında hâkim ve savcı FETÖ iddiasıyla ihraç edildi." diye yazdı.

Barış Terkoğlu, 12 Eylül 2010 referandumunda Fethullah Gülen'in mezardakileri bile oy vermeye çağırdığını ve sonucun 'evet' çıktığı hatırlatmasında bulunarak, "AKP hükümeti yargıyı FETÖ’nün istediği gibi şekillendirdi. Referandumdan bir ay sonra, 17 Ekim 2010 tarihinde, ilk HSYK (Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu) seçimi yapıldı. Türk yargısını 2010 sonrasında şekillendiren yönetim işte burada oluştu. “Eski Türkiye” dedikleri yargı mensupları hızla tasfiye edilirken yerlerine yenileri atandı. 2010 yılında hâkim ve savcı sayısı 10 bin 739’du. Bu yönetim, 4 yıl içinde 4 bin 273 yeni hâkim ve savcı aldı. Yargıtay’a yeni atanan üye sayısı ise aynı dönemde 107 idi. Yargıtay inisiyatif 2010-2014 aralığında artık AKP-FETÖ ittifakının elindeydi." ifadelerini kullandı.

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