Barış Terkoğlu: Diyanet'in aforoz ettiği laik türbanlı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Diyanet’ten kovulan hafız Fatma Yavuz'un yaşadıklarına ve soruşturma sürecini yazdı.

Terkoğlu, "Diyanet’in aforoz ettiği laik türbanlı" başlıklı yazısında, Fatma Yavuz'un "Hangi Diyanet: Bir Aforozun Öyküsü" adlı kitabını okuyarak yaşananları köşesinde yazdı.

Yavuz'un, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kadınları hedef alan sözlerine tepki vermesiyle ve laikliği savunan paylaşımlarıyla hakkında soruşturma açıldığını söyledi.

Terkoğlu, ilk olarak Yavuz'un regl iken Kuran okumasının dine uygun olmadığı gerekçesiyle müftülüğe ulaştığını ve tepki çektiğini aktardı.

Terkoğlu, şöyle devam etti:

"Laiklikle İslamın örtüştüğüne inanıyordu. İslamda eşcinselliğin haram olduğunu savunmakla birlikte, eşcinsellere karşı insan hakkı ihlallerini, şiddeti eleştiriyordu. IŞİD’in cinayetlerinden, Ezidi kadınları seks kölesi yapmasına kadar, din adına yapılan terör eylemlerini lanetliyordu.

Fatma görüşlerini sosyal medyadan paylaşıyordu. Popüler olmuştu. Diyanet’in başındakiler iktidara fetva üretirken o 'gerçek İslam' dediği anlayışı yaymaya çalışıyordu.

Melih Gökçek’in mini etek giymeyi, gece dışarı çıkmayı, sarhoş olmayı tecavüze gerekçe saydığı sözlerine; türbanıyla katıldığı bir feminist toplantının fotoğrafıyla yanıt vermişti:

'Gece geziyoruz, eğleniyoruz, dinciler bağırsa da gezmeye, eğlenmeye devam edeceğiz, mini etek işi bana ters, onu da seven giysin.'

Fatma’nın dersleri bu paylaşımdan sonra durduruldu. Uzun soruşturma, ifade süreci başladı. Fatma’ya sorulan soruları, yapılan suçlamaları gördükçe, Diyanet’in dinci terörün dayanak aldığı referansları reddetmediğini görüyorsunuz. Aksine Diyanet, bunların dinin manasına uygun olmadığını söyleyen Fatma’yı sorguladı.

Terkoğlu'nun aktardığına göre Yavuz ayrıca; Diyanet'in yoksul bir çocuğun, ailesi 130 lira aidatı ödeyemediği için Kuran kursuna alınmamasına tepki gösterdi.

Terkoğlu ayrıca imam Lokman Demir'in Fatma Yavuz hakkında verdiği ifadeden şu bölümü paylaştı:

“Diğer taraftan çocuklardan yemek yerken sol ellerini kullananlar olduğunu görünce, Kuran kursu öğreticisi olan eşimin sağ elle yemeyi öğretelim teklifine, öyle bir şey yok istedikleri gibi yesinler, şeklinde cevap verdiğini eşimden duydum. Öğrencilere ‘Şemmame’ adlı türküyü dinlettiğine denk geldim.”

Terkoğlu, "Diyanet’i İslamın temsilcisi ilan ettik. Saten cüppelerle, zırhlı arabalarla, milyarlık bütçelerle besledik. İktidar için fetva verdikçe kutsadık. İnancı vicdanlardan çıkarıp çıkarlarına meze yapanlara lal ettik. Din adamlarını; fildişi kulelere hapsedip, regl olan kadınlara, sol elini kullanan çocuklara, başka dinlere ve mezheplere, Şemmame’ye bile düşman ettik. Sonunda Fatma’nın İslamının Diyanet’ten kovulmasını izledik" yorumunu yaptı.