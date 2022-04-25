Barış Terkoğlu: Bugün Tufan Türenç'i uğurluyoruz, aklım "manşeti bol olsun" diyor, yüreğimdeyse "ona gazetecilik yaptırmayanların toprağı az olsun" var

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, 77 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Tufan Türenç'in "kovulacak gazeteci listeleri" ile 2011'de yazılarının kesildiğini, 2017 yılında da yaziişlerindeki görevine son verildiğini belirterek, "İktidar için öyle sembolikti ki, Reisçi bir yazar, Aydın Doğan’a “Olmuyor” diyerek şunları yazmıştı: “Hürriyet gazetesinin transfer ettiği bütün yazarlar kısa sürede Tufan Türençleşiyor. (…) Liberal diye aldı, Tufan Türenç çıktı. İslamcı diye aldı, Tufan Türenç çıktı. Başörtülü aldı, Tufan Türenç çıktı.”" diye yazdı.

Türenç'in Silivri'de cezaevinde kalan gazetecileri ziyaret ettiğini hatırlatan Terkoğlu, "FETÖ gazlı darbe komisyonu, Ertuğrul Özkök’ü saatlerce sorguladığında, “Ben olsam orayı terk ederdim. (…) Tek tek o yazıyı niye yazdın, bu manşeti niye yaptın. Sana ne?” diyecek kadar dikbaşlıydı. Hep Sedat Simavi’nin o sözünü hatırlatırdı: “Kalemini kimsenin emrine verme, mecbur kalırsan kır ama asla satma.”

Bugün Tufan Türenç’i uğurluyoruz. Aklım “Manşeti bol oldu” diyor, yüreğimdeyse “Ona gazetecilik yaptırmayanların toprağı az olsun” var" ifadelerini kullandı.

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