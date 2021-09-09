Barış Terkoğlu, "Bahçeli’nin unutulan kitabı"nı yazdı: Önsözü, 'Bu millet, 17-25 Aralık’taki tarihin en büyük rüşvet ve yolsuzluk vakasını unutmayacaktır' diye bitiyor 

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, eski bakan Erdoğan Bayraktar'ın "Dosyamdaki her şey doğru" sözlerinin ardından yeniden gündeme gelen 17-25 Aralık soruşturmasına ilişkin MHP'nin Cumhur İttifakı kurulmadan önceki tavrını hatırlatarak, "Halen MHP’nin resmi sitesinde, 17-25 Aralık meselesi için geniş bir arşiv bulunuyor. '17-25 Aralık'ı konu eden toplam 137 tane açıklama, konuşma hatta kitap var" dedi.

Terkoğlu, "Bahçeli’nin unutulan kitabı" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin, Devlet Bahçeli’nin elinden çıkmış, 17-25 Aralık’ı konu alan kitap sitede duruyor. Kitap, MHP’nin konuya dair resmi görüşünü içeriyor. Kitaba Bahçeli’nin yazdığı önsöz, 'İnançlarımızı diline dolayarak mütedeyyin kitlelere seslenen AKP, iktidara gelince Allah korkusunu defterden silmiştir' diye sert bir ifadeyle başlıyor. 'Bu millet, 17-25 Aralık’taki tarihin en büyük rüşvet ve yolsuzluk vakasını unutmayacaktır' diye bitiyor.

Bahçeli’nin çeşitli konuşmalarından oluşan kitapta, soruşturmanın kapatılmasının ardından söylenen sözler bugüne de ışık tutuyor: '(Şimdilik yakayı kurtardılar.) Şimdilik diyorum, çünkü 17 Aralık teorik planda kapatılsa da maşeri vicdanda hâlâ açık, ahlak ve adalet nezdinde hâlâ kanayan yaradır. Bu yara kabuk bağlamadan, bu illet tedavi edilmeden, 17 ve 25 Aralık zanlıları mahkeme önüne çıkarılmadan adalet zehirli duman olacak AKP’yi boğup atacaktır.'

...

Resmi sitede, MHP’nin ve lideri Devlet Bahçeli’nin duruşunu gösteren arşiv, 2016’daki darbe girişimine kadar sürüyor. Yeni iktidar düzeninde mesele küllenirken MHP konuya nasıl baktığını halen resmi sitesinde tutuyor. 17-25 Aralık konusunda, bir zamanlar MHP’nin duruşunun, CHP’den bile sert olduğu okunuyor.

Bugünkü Erdoğan Bayraktar sessizliğinin sırrı belki de burada. Bayraktar’ın açıklamalarının izdüşümü, yalnız iktidar ile muhalefet arasına değil, bizzat Cumhur İttifakı içine de düşüyor. Doğal olarak o konulara hiç girilmiyor!

Uzak ya da yakın, bütün seslerden biraz sıyrılın. Suskun köprülerin üstünden geçin. Aradığınız müziğin eksik notaları belki de oradadır."

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