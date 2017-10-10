T24 LogoT24 Logo
Spor

Barış Telli ve Feyyaz Gözüaçık: "Çok mutluyuz"

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'nın 2 önemli oyuncusu Feyyaz Gözüaçık ve Barış Telli, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu

10 Ekim 2017 00:47

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı\'nın 2 önemli oyuncusu Feyyaz Gözüaçık ve Barış Telli, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Feyyaz Gözüaçık, \"İstiklal Marşı\'nın iki kez çok büyük bir gururla söyledim, birinde Rusya\'da İstiklal Marşı\'mız çalmamıştı, gururla, bağıra bağıra okumuştuk. Bir de bu güzel taraftar arasında okuduk. Avrupa şampiyonu olduk. Tüm Türk taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz\" diye konuştu.
Barış Telli ise, \"İnanılmaz mutluyuz, ampute futbolda şu atmosferi yaşamak bizim için çok önemliydi. Fikret Orman başkanımıza, TFF başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Buraya gelen herkesin ayağına sağlık. Bu anı unutamayacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Açıklamalar
-Detaylar

Ali DANAŞ - Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

Haber Kodu : 171009186

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Türkiye Ampute Futbol Milli TakımıFeyyaz GözüaçıkBarış TelliMarşıRusyaBirAvrupaTüm TürkFikret OrmanTFFBurayaBuGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Açıklamalar Detaylar Ali DANAŞSerhan TÜRKOlgucan KALKANDHA Haber Kodu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24