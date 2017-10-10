Barış Telli ve Feyyaz Gözüaçık: "Çok mutluyuz"

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı\'nın 2 önemli oyuncusu Feyyaz Gözüaçık ve Barış Telli, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Feyyaz Gözüaçık, \"İstiklal Marşı\'nın iki kez çok büyük bir gururla söyledim, birinde Rusya\'da İstiklal Marşı\'mız çalmamıştı, gururla, bağıra bağıra okumuştuk. Bir de bu güzel taraftar arasında okuduk. Avrupa şampiyonu olduk. Tüm Türk taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz\" diye konuştu.

Barış Telli ise, \"İnanılmaz mutluyuz, ampute futbolda şu atmosferi yaşamak bizim için çok önemliydi. Fikret Orman başkanımıza, TFF başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Buraya gelen herkesin ayağına sağlık. Bu anı unutamayacağız\" dedi.

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Ali DANAŞ - Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

Haber Kodu : 171009186